Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cerkl» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку зроблено правильно Програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку будь-якого розміру чи структури. Подивіться, як платформа Broadcast може допомогти вашій організації об’єднатися. Від електронної пошти до мобільного – ми допоможемо вам.

Вебсайт: cerkl.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cerkl». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.