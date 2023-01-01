Groupeasy вирішує типові проблеми зв’язку, організації та планування, з якими стикаються будь-які типи груп, за допомогою потужного, прямолінійного програмного забезпечення, яке містить потрібну кількість процесів і структур, розширюючи можливості персоналу, лідерів і членів групи. Groupeasy — це універсальна веб-платформа, доступна за ціною, зосереджена на конфіденційності (без реклами) і заснована на спільноті. Ми є інструментом продуктивності для груп, які зберігаються протягом тривалого часу, прагнуть до зростання та об’єднують людей спільною метою.

Вебсайт: groupeasy.com

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