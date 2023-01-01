Event Staff

Швидко визначте, хто може вільно працювати, зв’яжіться зі своїм персоналом за допомогою текстових повідомлень, відстежуйте час за допомогою годинників та інтегруйте служби розрахунку заробітної плати.

Вебсайт: eventstaffapp.com

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