Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chasma Event» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Chasma Event is mobile event management software for employee events or any event across your organization. It automates invitations, RSVPs, details and directions, and resources for any size gathering.

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Вебсайт: chasma.io

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