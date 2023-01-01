Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RSVPify» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

A leading online ticketing and event management platform trusted by 30% of the Fortune 500. Manage events big and small with ease and keep the spotlight on your brand. Powerful features including email invitations, online registration and RSVP, custom data collection, guest list management, menu preferences, sub-event management, event privacy/exclusivity, drag-and-drop seating charts, check-in, and much more.

Категорії :

Вебсайт: rsvpify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RSVPify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.