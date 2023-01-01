Сучасний підхід до програмного забезпечення для організації заходів. Попрощайтеся з стомлюючими системами, що забирають багато часу. Рухайтесь швидше та дивуйте своїх гостей.

Вебсайт: eventpipe.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EventPipe». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.