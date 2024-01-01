Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. Наша платформа готова до використання для робочих просторів, кімнат для переговорів, коворкінгу, спортивних об’єктів і навчальних закладів, а також для культурних приміщень і кімнат для проведення заходів, автопарку та багато іншого...

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