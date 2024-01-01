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Locaboo

Locaboo

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Вебсайт: locaboo.com

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Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. Наша платформа готова до використання для робочих просторів, кімнат для переговорів, коворкінгу, спортивних об’єктів і навчальних закладів, а також для культурних приміщень і кімнат для проведення заходів, автопарку та багато іншого...

Категорії:

Entertainment
Програмне забезпечення для керування приміщеннями

Вебсайт: locaboo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Locaboo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Event Temple

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Propared

Propared

propared.com

EventsX

EventsX

eventsx.com

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

serVme

serVme

servmeco.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

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Releventful

app.releventful.com

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tevent.io

welcome.tevent.io

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HeySpace

hey.space

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QReserve

get.qreserve.com

Kodacy

Kodacy

kodacy.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

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CloudAMQP

cloudamqp.com

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BriteBiz

britebiz.com

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

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