Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sweap» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sweap is an Event Efficiency Platform that will make events your companies' most impactful marketing channel. Some of the best event teams like Bentely or Scandic Hotels use our software to drive more registrations and save time through automated guest management, event communication and a virtual event platform. Sweap offers a free plan up to 500 registrations p.a., so you can start today.

Вебсайт: sweap.io

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