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Bloo

Bloo

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Вебсайт: bloo.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Усі підприємства, що розвиваються, стикаються зі звичайними проблемами. Довгі ланцюжки електронних листів, багато групових чатів і повсюди файли. Bloo — це онлайн-платформа для управління проектами, яка вирішує саме ці проблеми та надає вам єдине місце для всього.

Вебсайт: bloo.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bloo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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