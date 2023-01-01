Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bloo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Усі підприємства, що розвиваються, стикаються зі звичайними проблемами. Довгі ланцюжки електронних листів, багато групових чатів і повсюди файли. Bloo — це онлайн-платформа для управління проектами, яка вирішує саме ці проблеми та надає вам єдине місце для всього.

Вебсайт: bloo.io

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