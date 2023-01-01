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diagrams.net

diagrams.net

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Вебсайт: diagrams.net

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diagrams.net — це програмне забезпечення для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, онлайнове, настільне та контейнерне. Раніше draw.io

Вебсайт: diagrams.net

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