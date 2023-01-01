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Excalidraw

Excalidraw

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Вебсайт: excalidraw.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки.

Вебсайт: excalidraw.com

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