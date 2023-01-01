Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки. У Excalidraw+, незалежно від того, чи є ви компанією, чи фізичною особою, ви можете створити робочий простір, де ви зможете керувати всіма створеними малюнками та впорядковувати їх. Малюнки легко доступні для ваших колег по роботі та безпечно зберігаються в хмарі. Співпраця в реальному часі ввімкнена за замовчуванням без додаткових дій.

Вебсайт: excalidraw.com

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