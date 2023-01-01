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Kanbansi

Kanbansi

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Вебсайт: kanbansi.com

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KANBANSI — це програмне рішення, яке спрощує використання дуже успішної гнучкої моделі розробки програмного забезпечення, відомої як KANBAN. Основна увага приділяється візуальному представленню ланцюжка створення вартості з різними етапами процесу. Окремі кроки записуються на індексних картках і комбінуються на дошці.

Вебсайт: kanbansi.com

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