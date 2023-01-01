WebCatalog
Herogami

Herogami

herogami.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Herogami» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Herogami покращує вашу тактику гнучкого управління проектами за допомогою канбану та унікального інтегрованого підходу.

Вебсайт: herogami.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Herogami». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ConectoHub

ConectoHub

conectohub.com

Hygger

Hygger

hygger.io

QuickScrum

QuickScrum

quickscrum.com

VivifyScrum

VivifyScrum

vivifyscrum.com

iceScrum

iceScrum

icescrum.com

Codecks

Codecks

codecks.io

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

OpenProject

OpenProject

openproject.org

Kanbanchi

Kanbanchi

kanbanchi.com

Flowpot

Flowpot

flowpot.com

Hubstaff Tasks

Hubstaff Tasks

hubstaff.com

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності