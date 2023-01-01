Комунікація Data Insights проста, швидка, доступна. Сучасна платформа BI, до якої можна отримати доступ прямо зі свого робочого місця.

Вебсайт: columns.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Columns Ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.