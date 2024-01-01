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Spontivly

Spontivly

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: spontivly.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: spontivly.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Spontivly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Kittl

Kittl

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Genially

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genial.ly

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