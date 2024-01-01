Savant Labs

Savant — це хмарна платформа без коду для автоматизації наскрізних аналітичних процесів за допомогою робочих процесів перетягування. Він надає аналітикам сотні роз’ємів «наведіть і клацніть» для доступу до даних із бізнес-додатків, електронних таблиць і платформ даних, віджети з перетягуванням для очищення, підготовки, змішування, трансформації й аналізу даних, а також комплексні генеративні можливості ШІ для кожного крок аналітичного робочого процесу. Статистичні дані можна автоматизувати безпосередньо в бізнес-додатках, інформаційних панелях BI, комунікаційних програмах і базах даних. Savant також має найсучасніші можливості автоматизації для автоматизації робочих процесів на основі розкладів або подій і тригерів із зовнішніх систем, щоб підняти інформацію зацікавленим сторонам бізнесу для своєчасних бізнес-дій.

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Вебсайт: savantlabs.io

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