Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється з повною платформою для інтеграції даних, щоб впоратися з найскладнішими проблемами підготовки даних. Від необроблених джерел даних до повністю інтерактивних інформаційних панелей, Bold BI за рекордно короткий час усуває розрив між даними та практичними висновками. Платформа пропонує інтеграцію з понад 130 найпоширенішими джерелами даних, включаючи Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server і Oracle, а також загальний доступ до будь-якого джерела даних за допомогою REST API. Додаткові функції Bold BI включають: • Легке вбудовування аналітики за допомогою JavaScript SDK. • Наскрізна підтримка від впровадження до готового продукту. • Сучасна архітектура даних — відсутність власних кубів. • Потужний SDK, налаштований для всіх основних фреймворків. • Розгортання будь-де. • Єдиний вхід із OAuth2 і OpenID. • Ліцензування, що масштабується, без сюрпризів. • Функції дизайну перетягування. • Співпраця в режимі реального часу на інформаційних панелях. • Інтеграція з Office 365 і Active Directory. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. Направлення свого досвіду візуалізації даних у спрощене, але комплексне рішення Bold BI є наступним кроком у задоволенні потреб спільноти розробників. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старіші відгуки можуть посилатися на історичну назву продукту

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Вебсайт: boldbi.com

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