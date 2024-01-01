Бізнес-звіти не повинні обтяжувати ІТ-команду чи бюджет. Bolds Reports від Syncfusion змінює як спосіб представлення даних організацією, так і досвід зацікавлених сторін. Завдяки локальному рішенню Bold Reports, вбудованим інструментам звітування та SDK для перегляду звітів команда може впровадити справді сучасну систему керування звітами з розширеними функціями та необмеженою кількістю користувачів. Створюйте та редагуйте звіти за допомогою конструктора звітів, який використовує досвід користувальницького інтерфейсу Syncfusion для створення десятків елементів звіту, інтерактивних функцій, привабливих стилів і настроюваних параметрів форматування. Потім використовуйте сервер звітів, щоб публікувати й експортувати свої звіти, керувати їхніми правами доступу та доставляти їх користувачам в Інтернеті. Коли звіти доступні будь-де, відповідні зацікавлені сторони можуть співпрацювати для прийняття кращих бізнес-рішень. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. У ході цієї роботи було виявлено потребу спростити те, як підприємства створюють, зберігають і обмінюються життєво важливими бізнес-звітами, а потім приступили до створення веб-рішення для керування звітами. Результатом є Bold Reports, які охоплюють дрібниці, щоб автори звітів могли зосередитися на загальній картині. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старіші відгуки можуть посилатися на історичну назву продукту

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Вебсайт: boldreports.com

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