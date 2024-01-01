Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Expensya» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Expensya — це рішення, яке змінює управління витратами. Користувачі Expensya можуть керувати та обробляти будь-які види витрат: онлайн-покупки, загальні витрати, звіти про витрати, віддалену роботу, добові, витрати на пробіг тощо. Завдяки своїм універсальним функціям і досвіду Expensya наразі підтримує понад 5000 компаній і надає своїм користувачам комплексне рішення для бездоганного наскрізного управління всіма витратами бізнесу. Expensya також інтегрується з вашими банківськими картками, вашою системою управління персоналом, вашим ERP, системою бухгалтерського обліку та вашим менеджером з подорожей. Expensya автоматизує кожен крок процесу, заощаджуючи час і підвищуючи продуктивність вашої команди. Наше бачення — надати найповніше, інтуїтивно зрозуміле та масштабоване рішення.

Вебсайт: expensya.com

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