Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Qonto» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Neobank для малого та середнього бізнесу та фрілансерів. Qonto надає повнофункціональний бізнес-акаунт із спрощеним потоком обліку.

Вебсайт: qonto.com

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