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Qonto

Qonto

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Вебсайт: qonto.com

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Neobank для малого та середнього бізнесу та фрілансерів. Qonto надає повнофункціональний бізнес-акаунт із спрощеним потоком обліку.

Вебсайт: qonto.com

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