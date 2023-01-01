Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bullhorn» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється засновниками та налічує понад 1000 співробітників у всьому світі.

Вебсайт: bullhorn.com

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