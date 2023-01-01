WebCatalog
Consumer Reports

Consumer Reports

consumerreports.org

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Consumer Reports» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримайте неупереджені рейтинги та огляди понад 9000 продуктів і послуг від Consumer Reports, а також надійні поради та детальні звіти про найважливіше.

Вебсайт: consumerreports.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Consumer Reports». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

MouthShut

MouthShut

mouthshut.com

Car and Driver

Car and Driver

caranddriver.com

TweakTown

TweakTown

tweaktown.com

Truely

Truely

truely.com

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

TrustFinance

TrustFinance

trustfinance.com

DatingAdvice

DatingAdvice

datingadvice.com

Avvo

Avvo

avvo.com

GetApp

GetApp

getapp.com

WhoDoYou

WhoDoYou

whodoyou.com

Shareablee

Shareablee

shareablee.com

Remarq

Remarq

remarqable.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності