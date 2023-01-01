Car and Driver

Висвітлення автомобільної промисловості з 1955 року з поглибленими оглядами та аналізом, функціями, звітами про автосалони та порадами для власників і покупців автомобілів.

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