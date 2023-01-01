Car and Driver
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Car and Driver» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: caranddriver.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Car and Driver». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Restaurant Business
restaurantbusinessonline.com
Consumer Reports
consumerreports.org
16Personalities
16personalities.com
ALLDATA
alldata.com
CarBuzz
carbuzz.com
AutoGuide.com
autoguide.com
The Drive
thedrive.com
AllOutDoor
alloutdoor.com
CARiD
carid.com
MotorTrend
motortrend.com
The Wall Street Journal
wsj.com
Car Next Door
carnextdoor.com.au