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Car and Driver

Car and Driver

caranddriver.com

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Висвітлення автомобільної промисловості з 1955 року з поглибленими оглядами та аналізом, функціями, звітами про автосалони та порадами для власників і покупців автомобілів.

Вебсайт: caranddriver.com

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