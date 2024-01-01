WebCatalog

Selfr

Selfr

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: selfr.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Selfr» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Selfr — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає аналітикам даних і бізнесменам створювати автоматизовані конвеєри, які перетворюють дані з багатьох джерел на живі інформаційні панелі BI. Це позбавляє від необхідності наймати дорогих інженерів даних для створення та підтримки стека даних і автоматизує багато стомлюючих ручних завдань.

Категорії:

Productivity
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: selfr.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Selfr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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