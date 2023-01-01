CANDIS автоматизує такі фінансові процеси, як отримання рахунків-фактур, введення даних, затвердження рахунків-фактур і експорт даних для малих і середніх підприємств за допомогою штучного інтелекту. Все, що вам потрібно зробити, це підключити кілька джерел даних, і CANDIS зробить цю роботу вручну за вас.

Вебсайт: candis.io

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