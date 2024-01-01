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Vizzly

Vizzly

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: vizzly.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vizzly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL або API і без проблем вставити інформаційну панель як компонент React або Vue. Оскільки продукт дуже розширюється за допомогою коду, ви матимете повний контроль над продуктом і створеним вами досвідом користувача.

Категорії:

Business
Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики

Вебсайт: vizzly.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vizzly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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