Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL або API і без проблем вставити інформаційну панель як компонент React або Vue. Оскільки продукт дуже розширюється за допомогою коду, ви матимете повний контроль над продуктом і створеним вами досвідом користувача.

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Вебсайт: vizzly.co

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