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Draxlr

Draxlr

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Вебсайт: draxlr.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Draxlr — це продукт, який дозволяє створювати інформаційні панелі та налаштовувати сповіщення у ваших базах даних SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery та Snowflake.

Вебсайт: draxlr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Draxlr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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