WebCatalog
Index

Index

index.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Index» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Index дозволяє створювати візуальні та потужні інформаційні панелі з даними, які ви вже використовуєте.

Вебсайт: index.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Index». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Canvas

Canvas

canvasapp.com

Plus

Plus

plusdocs.com

Generative BI

Generative BI

generativebi.com

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Ply

Ply

ply.io

Exist.io

Exist.io

exist.io

Unit

Unit

unit.co

Metabase

Metabase

metabase.com

Index Exchange

Index Exchange

indexexchange.com

Julius AI

Julius AI

julius.ai

Tailwind Play

Tailwind Play

play.tailwindcss.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності