A visual customer journey analytics tool that lets you map your journey on a whiteboard and overlay data to see how its actually performing.

Вебсайт: funnelytics.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Funnelytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.