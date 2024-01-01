Альтернативи - Funnelytics

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Ми віримо, що у кожного є свої пристрасті та якості. У маркетологів часто виникають геніальні ідеї, які вони не можуть реалізувати самостійно, оскільки їм бракує навичок розробки. Це часто призводить до розчарування, високих витрат і потреби у великій кількості ресурсів. Наша мета полягає в тому, що...