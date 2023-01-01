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NestAds

NestAds

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Вебсайт: nestscale.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Відстеження реклами та маркетингове зазначення. Створено виключно для продавців Shopify. NestAds дає змогу аналізувати точні дані ваших рекламних кампаній і виявляти статистику шляху клієнта. Впевнено приймав рішення на основі даних для максимізації рентабельності інвестицій у рекламу та сприяння розвитку бізнесу.

Вебсайт: nestscale.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NestAds». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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