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Zoho Apptics

Zoho Apptics

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Вебсайт: zoho.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Проста та безпечна аналітична платформа для мобільних додатків. Інструмент аналітики мобільних програм для вимірювання ключових показників у програмі. Зрозумійте, як працює ваш додаток, проаналізуйте тенденції використання та оптимізуйте свій додаток. Залучайте, утримуйте та перетворюйте перших користувачів додатка на постійних.

Вебсайт: zoho.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zoho Apptics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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