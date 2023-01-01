JSON Visio — це інструмент, який створює діаграми графіків з об’єктів JSON. Ці діаграми набагато легші для навігації, ніж текстові формати, і щоб зробити їх ще зручнішими, інструмент також дозволяє шукати вузли. Крім того, згенеровані діаграми також можна завантажити або завантажити в буфер обміну як зображення.

Вебсайт: jsonvisio.com

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