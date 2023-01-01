NoiseCraft — це мова візуального програмування для синтезу звуку та музики, яка працює у вашому веб-браузері, натхненна Pure Data та Max/MSP. Це інструмент, який дозволяє створювати власний синтезатор, створюючи нові вузли та з’єднуючи їх разом. З’єднуючи вузли разом, ви контролюєте, як аудіодані та керуючі сигнали переходять від одного вузла до іншого, а також як генерується звук. NoiseCraft ідеально підходить для гри з адитивним, субтрактивним і FM синтезом.

Вебсайт: noisecraft.app

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