Musico

Musico

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Вебсайт: musi-co.com

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Musico — це генеративний програмний механізм ШІ, який спеціалізується на створенні музики. Система використовує суміш традиційних і сучасних алгоритмів машинного навчання для створення різноманітної музики без авторських прав. Його генеративний підхід підтримує творців музики в їхньому процесі виробництва, пропонуючи адаптивний звук, який може підлаштовуватися під контекст у реальному часі. Музика, створена Musico, варіюється від напівавтоматичних до повністю автоматизованих композицій, забезпечуючи рішення як для професійних музикантів, так і для немузикантів. Musico також пропонує такі інновації, як композиція за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє генерувати нескінченну кількість мелодій, ритмів і гармоній, які можуть реагувати на вхід творця. Додаток під назвою «Impro» дозволяє музикантам і виконавцям створювати музику в реальному часі, інтуїтивно керуючи Musico за допомогою жестів. Його механізм можна відображати та реагувати в режимі реального часу на різні сигнали керування, пропонуючи безмежні можливості взаємодії. Крім того, Musico активно досліджує зв’язок між музикою та наративом, щоб розробити плагін для саундтреку наступного покоління для оповідачів, розробників ігор і крос-медійних професіоналів.

Вебсайт: musi-co.com

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