Scratch
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Вебсайт: mit.edu
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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Вебсайт: mit.edu
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Scratch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
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