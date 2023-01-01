Scratch — це блочна мова візуального програмування та веб-сайт, орієнтований насамперед на дітей. Користувачі сайту можуть створювати онлайн-проекти за допомогою блокового інтерфейсу. Сервіс розроблено медіа-лабораторією Массачусетського технологічного інституту, перекладено понад 70 мовами та використовується в більшості країн світу. Scratch викладають і використовують у позашкільних центрах, школах і коледжах, а також в інших державних установах. Станом на серпень 2020 року статистика спільноти на офіційному веб-сайті мови свідчить про понад 58 мільйонів проектів, якими поділилися понад 57 мільйонів користувачів, і майже 48 мільйонів відвідувань веб-сайту щомісяця. Скретч отримав свою назву від техніки, яку використовують диск-жокеї під назвою «скретчінг», де вінілові платівки скріплюються разом і обробляються на вертушці для створення різних звукових ефектів і музики. Подібно до скретчингу, веб-сайт дозволяє користувачам змішувати різні засоби масової інформації (включно з графікою, звуком та іншими програмами) у творчий спосіб, створюючи та реміксуючи проекти, наприклад відеоігри та анімацію.

Вебсайт: mit.edu

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