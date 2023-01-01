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tosh

tosh

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Вебсайт: blob.codes

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tosh — це текстовий редактор Scratch: ви вводите код у текстовому форматі, який він компілює в проекти Scratch, таким чином руйнуючи всю суть Scratch. Scratch — мова програмування, розроблена для початківців. Головна привабливість Scratch полягає в тому, що він базується на блоках: замість того, щоб вводити код, ви перетягуєте блоки. Оскільки фігури блоків можуть поєднуватися лише певним чином, синтаксичні помилки неможливі. Загалом, блоковий інтерфейс робить його зручним для початківців.

Вебсайт: blob.codes

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