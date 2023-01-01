AI Code Mentor. Почніть кодувати розумніше сьогодні за допомогою найкращого інструменту пояснення. на основі штучного інтелекту для оптимізації, рефакторингу та перегляду коду!

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