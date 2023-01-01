Рефакторинг коду, створення документації, створення модульних тестів тощо. Просто вставте блок коду, виберіть свою мову чи фреймворк, а потім натисніть «Створити», щоб побачити магію.

Вебсайт: refraction.dev

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