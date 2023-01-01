За допомогою AI2sql інженери та неінженери можуть легко писати ефективні запити SQL без помилок, не знаючи SQL.

Вебсайт: ai2sql.io

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