Курси Learn Code The Hard Way — це найефективніша система вивчення основ комп’ютерного програмування, розроблена спеціально для початківців. Курси допомогли мільйонам людей на рік, як і ви, з усього світу, з різних вікових груп і рівнів навичок.

Вебсайт: learncodethehardway.org

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