Learn Code The Hard Way
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Learn Code The Hard Way» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: learncodethehardway.org
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Learn Code The Hard Way». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Learn AdaCore
learn.adacore.com
Mimo
mimo.org
Real Python
realpython.com
Python Principles
pythonprinciples.com
CodeMonkey
codemonkey.com
Programming Hub
programminghub.io
Uxcel
uxcel.com
FutureLearn
futurelearn.com
Mind Luster
mindluster.com
Elearnmarkets
elearnmarkets.com
CodeStudio
codingninjas.com
LearnDash
learndash.com