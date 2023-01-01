CodeMonkey є провідною програмою кодування для дітей. Завдяки відзначеним нагородами курсам мільйони студентів навчаються кодувати на справжніх мовах програмування.

Вебсайт: codemonkey.com

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