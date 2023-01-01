SplashLearn — це відзначена нагородами навчальна програма, яку люблять понад 40 мільйонів дітей за захоплюючу роботу з математики та ELA. Узгоджено з Common Core і різними державними стандартами.

Вебсайт: splashlearn.com

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