PhET Simulations

Понад 80 інтерактивних симуляцій та ігор для вивчення математики та природничих наук! Вивчайте науку та математику за допомогою відзначених нагородами симуляцій PhET! Незалежно від того, чи розумієш атоми, досліджуєш енергію чи опановуєш множенням, кожен учень знайде свій симулятор. Ця програма ідеально підходить для роботи вдома, на уроці чи в дорозі. Ця програма надає всі симулятори PhET HTML5 (понад 75 симуляторів) в одному зручному пакеті. Симулятори PhET, розроблені експертами з Університету Колорадо в Боулдері, використовуються мільйонами студентів щороку.

Вебсайт: phet.colorado.edu

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