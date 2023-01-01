Розпочніть навчальну пригоду з Prodigy Розпаліть уяву та розкрийте світ, повний пригод математики та англійської мови за допомогою ігрового навчання. Prodigy Math і Prodigy English відкривають навички, узгоджені з навчальною програмою, які залучають дітей!

Вебсайт: prodigygame.com

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