WebCatalog
Prodigy

Prodigy

prodigygame.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Prodigy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розпочніть навчальну пригоду з Prodigy Розпаліть уяву та розкрийте світ, повний пригод математики та англійської мови за допомогою ігрового навчання. Prodigy Math і Prodigy English відкривають навички, узгоджені з навчальною програмою, які залучають дітей!

Вебсайт: prodigygame.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Prodigy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

LiteracyPlanet

LiteracyPlanet

literacyplanet.com

Legends of Learning

Legends of Learning

legendsoflearning.com

Reflex

Reflex

reflexmath.com

Smartick

Smartick

smartickmethod.com

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

enguru Kids

enguru Kids

engurukids.com

Toveedo

Toveedo

toveedo.com

BrainPOP

BrainPOP

brainpop.com

Burlington English

Burlington English

burlingtonenglish.com

Zearn

Zearn

zearn.org

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності