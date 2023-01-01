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CS First

CS First

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Вебсайт: csfirst.withgoogle.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Навчальна програма з інформатики, яка робить кодування легким у навчанні та цікавим для навчання. Навчіть своїх дітей комп’ютерному програмуванню та програмуванню за допомогою безкоштовної навчальної програми CS First. Учні можуть створювати цікаві інтерактивні проекти. Зареєструйтесь і почніть вже сьогодні!

Вебсайт: csfirst.withgoogle.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CS First». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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