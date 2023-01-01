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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Навчальна програма з інформатики, яка робить кодування легким у навчанні та цікавим для навчання. Навчіть своїх дітей комп’ютерному програмуванню та програмуванню за допомогою безкоштовної навчальної програми CS First. Учні можуть створювати цікаві інтерактивні проекти. Зареєструйтесь і почніть вже сьогодні!

Вебсайт: csfirst.withgoogle.com

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