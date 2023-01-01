WebCatalog
CodaKid

CodaKid

codakid.com

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

CodaKid пропонує онлайн-класи з програмування для дітей віком від 6 до 18 років. Наші відзначені нагородами курси включають програмування на Python, розробку ігор Roblox, моддінг Minecraft, веб-розробку, розробку додатків і Scratch 3.0.

Вебсайт: codakid.com

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