CodaKid пропонує онлайн-класи з програмування для дітей віком від 6 до 18 років. Наші відзначені нагородами курси включають програмування на Python, розробку ігор Roblox, моддінг Minecraft, веб-розробку, розробку додатків і Scratch 3.0.

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