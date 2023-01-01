Byju's Future School

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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BYJU'S FutureSchooli — це найкраща дитяча платформа кодування, де наші вчителі-експерти навчають дітей кодувати онлайн. Дитяче програмування – це майбутнє освіти.

Вебсайт: byjusfutureschool.com

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