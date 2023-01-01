NOLEJ — це децентралізована платформа навичок, що працює на основі штучного інтелекту, яка автоматично створює інтерактивне програмне забезпечення та глобальний графік знань

Вебсайт: nolej.io

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